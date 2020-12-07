Romanya'da seçimin galibi sosyal demokratlar oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Romanya'da seçimin galibi sosyal demokratlar oldu

07.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:21
Romanya'da seçimin galibi sosyal demokratlar oldu

Romanya'nın muhalefet partisi Sosyal Demokratlar (PSD), dün yapılan genel seçimleri kazandı.

Romanya'nın muhalefet partisi Sosyal Demokratlar (PSD), dün yapılan genel seçimleri kazandı.

Romanya'da dün yapılan yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokratlar (PSD), iktidardaki Ulusal Liberal Parti'ye (NLP) karşı galip oldu. Romanya'da dün gece yayınlanan son çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokratların yüzde 29.7 oy aldığı, Başbakan Ludovic Orban'ın liderliğindeki merkezci Liberallerin yüzde 25.57 oy aldığı açıklandı. Merkezci ittifak partisi USR PLUS yüzde 15.5 oyla Romanya Parlamentosunda üçüncü oldu. PSD lideri Marcel Cşolacu, ilk sonuçlarda partisinin önde olduğunun görülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bay Orban'ın istifasını bekliyorum, Rumenlerin oylarıyla istedikleri budur" ifadesini kullandı. Ciolacu, çıkış anketlerinin "bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu" gösterdiğini söyleyerek, Romanya halkının "okulların, pazarların, kiliselerin kapatılması ve binlerce şirketin iflasına karşı oy kullandıklarını" söyledi.

Sandıkların kapanmasının hemen ardından, Romanya Başbakanı ve PNL lideri olan Ludovic Orban, "PNL kendisini bu seçimin galibi olarak görüyor" diyerek, resmi sayımın kendilerine net bir zafer vereceğinden emin olduğunu belirtti.

Romanya'da siyasi partiler ve seçim analistleri, 6 Aralık 2020 yerel seçimlerinde korona virüs salgını nedeniyle düşük bir katılım öngörmüşlerdi, ancak Romanya'daki genel seçimlere katılımın en kötümser tahminleri bile aştığı ve tarihsel olarak düşük bir katılım yaşandığı belirtildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler
'Erdoğan kışı sevmez' diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum
"Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum
AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında
AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Caner Erkin Serdar Aziz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Adana Aralık Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Romanya'da seçimin galibi sosyal demokratlar oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 12:36:03. #1.14#
title