Romanya'da Sağlık Çalışanları Sokaklara Döküldü

Romanya'da Sağlık Çalışanları Federasyonu (SANİTASA), "düşük ve adaletsiz maaşlardan" dolayı hükümeti protesto etti.

Başkent Bükreş'teki Zafer Meydanı'nda toplanan sağlık çalışanları Başbakanlık binasına yürüdü. Hükümet karşıtı slogan atan sağlık çalışanları, maaşlarda yeni kesintilerin ve eşit olmayan ücretlerin düzeltilmesini talep etti.

10 bin kadar üyesi olan SANİTASA'nın Başkan Yardımcısı İulian Pope, basına yaptığı açıklamada, bu gösterinin bir "uyarı" olduğunu, hükümetin gerekli adımları atmaması halinde 11 Mayıs'ta greve gideceklerini söyledi.