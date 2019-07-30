Romanya'da protestocular genç kızın cinayetinden hükümeti sorumlu tutuyor

Romanya'da protestocular genç kızın cinayetinden hükümeti sorumlu tutuyor

Romanyayı ayağa kaldıran 15 yaşındaki Alexandra Macesanu'nun cinayetinin zanlısı Gheorge Dinca suçunu itiraf etti. Protestocular ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, bu olayın sorumlusu olarak son iki yıldır yargıda önemli reformlar yapan Sosyal Demokrat hükümeti gösteriyor

Romanya'da protestocular genç kızın cinayetinden hükümeti sorumlu tutuyor

Romanyayı ayağa kaldıran 15 yaşındaki Alexandra Macesanu'nun cinayetinin zanlısı Gheorge Dinca suçunu itiraf etti. Dinca ayrıca, nisan ayından beri kayıp olan 18 yaşındaki Luiza Melencu'yu da öldürdüğünü kabul etti.

Dinca'nın avukatı Alexandru Bogdan, Romen Ulusal Haber Ajansı Agerpres'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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