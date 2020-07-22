Romanya'da ölü bulunan İranlı yargıcın kardeşi: "Ölümü belirsizliğini koruyor" Romanya'da kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen İran yargısındaki yolsuzluk ve rüşvet davasının sanıklarından firari yargıç Gulam Rıza Mansuri'nin cesedinin ülkeye getirildiği açıklanırken, ailesi ise yargıcın öldüğüne dair kendilerine bir belge...

Romanya'da kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen İran yargısındaki yolsuzluk ve rüşvet davasının sanıklarından firari yargıç Gulam Rıza Mansuri'nin cesedinin ülkeye getirildiği açıklanırken, ailesi ise yargıcın öldüğüne dair kendilerine bir belge sunulmadığını belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, Mansuri'nin cesedinin yaklaşık bir ay sonra İran'a getirildiğini belirtti.

Cesedin teşhisi ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemlerine başlandığını aktaran Arani, "Cesedin bugün sabah saatlerinde ülkeye getirilmesinin ardından gerekli bilimsel ve deneysel testlere başladık." ifadesini kullandı.

Öte yandan İran medyasına konuşan Mansuri'nin ismi açıklanmayan bir kardeşi, "Yargıç Mansuri'nin öldüğüne dair şu ana kadar bize ne fotoğraf ne bir belge ne de DNA raporu sunuldu." dedi.

Mansuri'nin kardeşi, cesedin İran'a getirildiğine dair haberlere ilişkin ise "Bize bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı." ifadesini kullandı.

Interpol'ün birkaç gün önce kendileriyle temasa geçtiğini ve cesedin teşhis edilmesi için ailenin Romanya'ya gitmesinin kararlaştırıldığını aktaran İranlı yargıcın kardeşi, ancak bu konuda da yetkililerin kendilerine ulaşmadığını belirterek, "Mansuri'nin ölüp ölmediği bizim için hala belirsizdir." dedi.

Yargıda yolsuzluk ve rüşvet davasının sanıklarından firari yargıç Romanya'da ölü bulunmuştu

Eski Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani'nin Yardımcısı Ekber Taberi'nin yargılandığı davada 500 bin avro rüşvet almakla suçlanan Mansuri, insan hakları aktivistleri tarafından da 2013 yılında en az 20 gazetecinin tutuklanarak işkence görmesinden sorumlu tutuluyordu. İranlı eski yargıç, 9'uncu Kültür ve Medya Mahkemesinin Başkanı olduğu dönemde de gazetecilere yönelik hak ihlalleriyle suçlanıyordu.

Ülkenin en büyük yolsuzluk davalarından biri olarak nitelenen Taberi'nin yargılandığı davadaki firari 5 yargıçtan biri olan Mansuri, haziran başında sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, yargılanmaktan çekinmediğini ve ilk fırsatta İran'a giderek mahkemede ifade vereceğini söylemişti. Mansuri, 13 Haziran'da firar ettiği Romanya'da polis tarafından yakalanarak Interpol'e teslim edilmişti.

Yakalandıktan sonra Bükreş'te çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mansuri'nin 19 Haziran'da aynı kentte kaldığı otelin penceresinden düşerek öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA