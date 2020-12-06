Romanya'da milletvekili ve senatör seçimi için oy verme işlemi tamamlandı
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Romanya'da milletvekili ve senatör seçimi için oy verme işlemi tamamlandı

06.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:28
Romanya'da milletvekili ve senatör seçimi için oy verme işlemi tamamlandı

Romanya'da halkın dört yıllığına milletvekili ve senatör seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Romanya'da halkın dört yıllığına milletvekili ve senatör seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Toplam 18 milyon 983 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, 5 milyon 747 bin 627 kişi oy kullandı.

Katılım oranı yüzde 31,09 olarak açıklanırken, bu, son 30 yılın en düşük rakamı olarak kaydedildi.

Kamuoyu araştırmaları genel başkanlığını mevcut başbakan Ludovic Orban'ın yaptığı Ulusal Liberal Parti'yi (PNL) önde gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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