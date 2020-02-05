Romanya'da meclisten güven oyu alamayan hükümet düştü
Romanya'da Başbakan Ludovic Orban hükümetinin parlamentoda güven oylamasını kaybetmesi üzerine erken seçim konuşmaları gündeme geldi
05.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:54
Romanya'da Başbakan Ludovic Orban hükümetinin parlamentoda güven oylamasını kaybetmesi üzerine erken seçim konuşmaları gündeme geldi.
Muhalefetteki Sosyal Demokratlar ve Demokratik Macarlar Birliği tarafından sunulan gensoru önergesinde 261 milletvekili karşı oy kullanırken sadece 139 vekil hükümete destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com