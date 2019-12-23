Romanya'da komünist dönemi sona erdiren devrimin üzerinden otuz yıl geçti
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Romanya'da komünist dönemi sona erdiren devrimin üzerinden otuz yıl geçti

Romanya'da otuz yıl önce binlerce kişinin ölümüne neden olan devrim, Çavuşesku yönetimini sonlandırdı.

23.12.2019 00:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:50
Romanya'da komünist dönemi sona erdiren devrimin üzerinden otuz yıl geçti

'nın tarihinde bir dönüm noktası oluşturan devrimin üzerinden otuz yıl geçti. Komünist dönemi sonlandıran devrim binlerce kişinin hayatına maloldu.


Dönemin devlet başkanı Nikolay Çavuşesku aleyhine ülkenin batısındaki Timisoara'da başlayan ama kanlı şekilde bastırılan gösteriler bir hafta içinde büyük eylemlere dönüştü. Başkent Bükreş'teki Komunist Partisi Merkez Komitesi karargahını saran onbinlerce göstericiye karşı girişilen kıyım gecesi ise hala hafızalarda. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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