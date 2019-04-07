Romanya'da kokain dolu paketler sahile vurdu.

BBC'nin haberine göre, Romanya'nın Karadeniz kıyısında cuma gününden bu yana kokain dolu paketler bulundu.

Polis, vatandaşlardan paketleri açmamasını isterken, 300 görevli ve 14 sahil güvenlik gemisinin Karadeniz'de devriye gezdiği bildirildi.

Devriye görevine, iki helikopter, çok sayıda tekne ve dalgıcın da katıldığı ifade edildi.

Kokain paketlerinin, geçen ay sonunda Romanya açıklarında alabora olan bir tekneden denize düştüğü sanılıyor.

Şimdiye kadar bulunan kokain miktarının toplam 130 kilogram olduğu belirtildi.

Kaynak: AA