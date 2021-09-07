Romanya'da koalisyon ortağı USR+PLUS hükümetten çekildi

Romanya'da Başbakan Yardımcısı Dan Barna ve koalisyon ortağı Romanya'yı Kurtarma Birliği - Özgürlük, Birlik ve Dayanışma Partisi (USR+PLUS) bakanları bu sabah görevlerinden istifa mektuplarını hükümete sundu.