Romanya'da koalisyon ortağı USR+PLUS hükümetten çekildi
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Romanya'da koalisyon ortağı USR+PLUS hükümetten çekildi

Romanya'da koalisyon ortağı USR+PLUS hükümetten çekildi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Romanya'da Başbakan Yardımcısı Dan Barna ve koalisyon ortağı Romanya'yı Kurtarma Birliği - Özgürlük, Birlik ve Dayanışma Partisi (USR+PLUS) bakanları bu sabah görevlerinden istifa mektuplarını hükümete sundu.

Romanya'da Başbakan Yardımcısı Dan Barna ve koalisyon ortağı Romanya'yı Kurtarma Birliği - Özgürlük, Birlik ve Dayanışma Partisi (USR+PLUS) bakanları bu sabah görevlerinden istifa mektuplarını hükümete sundu.

USR Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Barna, USR+PLUS'ın 5 bakanı ile istifa etmelerinin ardından hükümetten çekilme kararlarına ilişkin basına açıklamada bulundu.

Bu istifaların Meclis'e güvenoyu yoklaması gelmesinin yolunu açtığını söyleyen Barna, "Meclis'te olanları gördükten sonra ülkenin kaynaklarını partisinin çıkarlarına kullanan bir Başbakan ile beraber yürüyemeyeceğimiz kararına vardık." ifadesini kullandı.

Romanya'da 6 Aralık 2020'de gerçekleşen genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ulusal Liberal Parti (PNL), USR+PLUS ve Romanya'daki Macaristan Demokrat Birliği (UDMR) koalisyonunun başbakan adayı Florin Citu'ya hükümeti kurma görevini vermişti. Citu hükümeti, 23 Aralık'ta 186'ya karşı 260 oyla güvenoyu alarak görevine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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