Romanya'da koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
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Romanya'da koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

23.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:29
Romanya'da koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Romanya'da 6 Aralık'taki seçimlerin ardından oluşturulan koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.

Romanya'da 6 Aralık'taki seçimlerin ardından oluşturulan koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya Birliği-Özgürlük, Birlik ve Dayanışma Partisi (USR+PLUS) ve Romanya'daki Macar azınlığın temsilcisi UDMR koalisyonunun başbakan adayı Florin Citu'ya hükümeti kurma görevini vermişti.

Citu hükümeti, 186'ya karşı 260 oyla güvenoyu alarak görevine başladı.

Yemin töreninin ardından Başbakan Citu yaptığı açıklamada, Rumenleri hayal kırıklığına uğratmayacaklarını ve önlerindeki zorlukları nasıl aşacaklarını bildiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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