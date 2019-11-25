Romanya'da kargo gemisi alabora oldu: Binlerce koyun kurtarılmayı bekliyor

25.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:09

Romanyalı ekipler, Karadeniz'de alabora olan bir gemideki 15 bine yakın koyunu kurtarmak için operasyon başlattı. Köstence yakınlarındaki Midia Limanı'ndan demir alıp Suudi Arabistan'a gitmekte olan gemi dün alabora olmuştu.



Euronews'e konuşan Acil Durum Hizmetleri sözcüsü, 20 Suriyeli ve 1 Lübnanlıdan oluşan mürettebatın tamamıyla 32 koyunun kurtarıldığını aktardı. Yetkililer, gemide çok sayıda koyunun mahsur kaldığını ve kurtarmak için en az 3 aracın seferber olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle