Romanya'da Hükümet Karşıtı Gösteriler Üçüncü Gününde

Romanya'da 10 Ağustos'ta başlayan yolsuzluk karşıtı gösteriler, 3. gününde devam ediyor.

Başkent Bükreş'te "Diaspora mitingi" adı altında toplanan göstericiler, bugün de hükümet binası karşısındaki Zafer Meydanı ve Romanya'nın birçok şehrindeki meydanlarda bir araya gelerek gösterilerini sürdürdü.

"PSD kırmızı veba", "hükümet istifa" sloganları atan göstericiler, "Geri adım atmayacağız, onlar hükümetten gitmeden meydanlardan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Romanya'da 10 Ağustos'ta, binlerce kişi, sosyal medya üzerinden organize olarak hükümeti protesto etmek için "diaspora mitingi" başlatmıştı.

Çoğunluğunu ülke dışında yaşayan ve yaz tatili dolayısıyla ülkelerine gelen Rumenlerin oluşturduğu binlerce kişinin katılımıyla başkent Bükreş'te düzenlenen mitingde göstericiler, hükümetin son hazırladığı yargı reformunda yapılan değişiklikleri ve bazı yolsuzluklarda adı geçen isimlerin hükümette olması dolayısıyla iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'yi (PSD) protesto etmişti.

Gösterilerin ilk gününde çöp kutularını ateşe verip hükümet binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilmesi sonrası yaklaşık 500 gösterici hastanelerde tedavi altına alınırken, 5 jandarma da göstericilerin saldırısı üzerine yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.