Romanya'da hastanede çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Romanya'da hastanede çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Romanya'da hastanede çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi

Romanya'nın Köstence kentinde hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Romanya'nın Köstence kentinde hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Romanya Acil Durum Müfettişliğinden yapılan açıklamada, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi.

Yangında 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, hastanedekilerin tahliye edildiği ve yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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