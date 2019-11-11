Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
Romanya'da sona eren seçimlerde, hiçbir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan yüzde 50+1'i oy oranını yakalamaması nedeniyle halk 24 Kasım'da ikinci defa sandık başına gidecek.
11.11.2019 01:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 01:01
Romanya'da sona eren cumhurbaşkanı seçiminde adaylar yeterli oy alamadığı için 24 Kasım'da seçimin ikinci turu yapılacak.
Romanya Seçim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimlerde 14 aday yarıştı. 18 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere katılım yüzde 47 oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com