Romanya'da Cluj üst üste 3'üncü kez şampiyon
Romanya 1. Futbol Ligi'nde Cluj, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
03.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:41
Romanya 1. Futbol Ligi'nde Cluj, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
Lider Cluj, şampiyonluk grubundaki son maçında en yakın takipçisi Craiova'ya konuk oldu.
Ion Oblemenco Stadı'ndaki mücadeleyi 3-1 kazanan Cluj, şampiyon oldu.
Cluj, böylece üst üste 3'üncü, toplamda ise 6'ıncı kez şampiyonluğu elde etti.
Kaynak: AA