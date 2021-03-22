- Romanya'da çıplak bir kadın canlı yayında sunucuya saldırdı
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- Romanya'da çıplak bir kadın canlı yayında sunucuya saldırdı

22.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:53

- Romanya'da çıplak bir kadın canlı yayında sunucuya saldırdı Romanya'da bir televizyon programının canlı yayını sırasında çıplak bir kadın stüdyoya dalarak sunucuya saldırdı.

- Romanya'da çıplak bir kadın canlı yayında sunucuya saldırdı

BÜKREŞ - Romanya'da bir televizyon programının canlı yayını sırasında çıplak bir kadın stüdyoya dalarak sunucuya saldırdı.

Romanya'da Acces Direct adlı televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, saldırıya uğradı. Çıplak bir kadın stüdyoya dalarak elindeki taşı sunucuya fırlattı. "Paramı geri ver" şeklinde bağıran kadın, taşı fırlatıp Vaida'ya doğru koştu. Saldırgan kadın, stüdyo ekibi tarafından durdurularak dışarı çıkarıldı. Canlı yayın saldırı anında kesilirken, Vaida saldırganı tanımadığını ifade etti.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırgan kadının birkaç hafta önce bir psikiyatri kliniğinden taburcu olduğu belirtildi.

- Romanya'da çıplak bir kadın canlı yayında sunucuya saldırdı
- Romanya'da çıplak bir kadın canlı yayında sunucuya saldırdı
- Romanya'da çıplak bir kadın canlı yayında sunucuya saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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