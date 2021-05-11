Romanya'da bulunan Bran Kalesi'nde Kovid-19 aşılama merkezi kuruldu
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Romanya'da bulunan Bran Kalesi'nde Kovid-19 aşılama merkezi kuruldu

Romanya'da bulunan Bran Kalesi'nde Kovid-19 aşılama merkezi kuruldu
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Romanya'nın Transilvanya bölgesinde "Drakula Şatosu" olarak da bilinen Bran Kalesi'nin çevresinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşı merkezi kuruldu.

Romanya'nın Transilvanya bölgesinde "Drakula Şatosu" olarak da bilinen Bran Kalesi'nin çevresinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşı merkezi kuruldu.

İnsanları aşı olmaya teşvik etmek amacı ile Bran Kalesi yakınlarında kurulan aşılama merkezinde, mayıs ayı boyunca her hafta sonu randevusuz aşı yapılacağı kaydedildi.

Merkezde aşılananlara "aşı diploması" verileceği ve Bran Kalesi'nde bulunan işkence odalarına ücretsiz giriş hakkı tanınacağı bildirildi.

Yetkililer, Bran Kalesi'nde aşı olmak isteyen yabancıların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kaldıklarını ancak aşı kampanyasının sadece Romanya'da ikamet edenler için geçerli olduğunu belirtti.

Bran Kalesi'nin 1897 yılında kaleme alınan ve daha sonra sinemaya da uyarlanan dünyanın en ünlü gotik, korku tarzı kitaplarından biri olan "Dracula"nın yazımında İrlandalı Bram Stoker'a ilham kaynağı olduğu iddia ediliyor.

Romanya'da bugüne kadar 1 milyon 67 bin 887 Kovid-19 vakası kaydedildi, 29 bin 135 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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