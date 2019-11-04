Romanya'da binlerce kişi kaçak ağaç kesimi ve orman işçilerinin öldürülmesini protesto etti

Romanya'da binlerce kişi kaçak ağaç kesimi ve orman işçilerinin öldürülmesini protesto etti

Son iki ay içerisinde iki orman işçisinin ölümüne neden olduğuna inanılan orman kaçakçılarına karşı yürüyen kalabalık "Ormanlarımız sizin malınız değil" ve "Hırsızlar" sloganları attı

04.11.2019 11:26
Romanya'da binlerce kişi kaçak ağaç kesimi ve orman işçilerinin öldürülmesini protesto etti

Romanya'da başta başkent Bükreş olmak üzere büyük şehirlerin çoğunda binlerce kişi yasa dışı ağaç kesimini protesto etti.


Son iki ay içerisinde iki orman işçisinin ölümüne neden olduğuna inanılan orman kaçakçılarına karşı yürüyen kalabalık "Ormanlarımız sizin malınız değil" ve "Hırsızlar" sloganları attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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