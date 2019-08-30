Romanya'da Alman çocukları 'köleleştiren' 5 kişi gözaltına alındı

30.08.2019 09:38

Romanya'da 5 kişi Alman çocukları zorla alıkoymak suçundan gözaltına alındı. Çocukları 'köle' olarak kullandıkları iddia edilen kişiler organize suç örgütü kurmak ve insan kaçakçılığı ile suçlanıyor.



Alman çocuklarını alıkoyan kişinin sağlık sorunları yaşayan yetişkinler için bir program düzenlediği ve bu yolla Alman asıllı olan eşinin de yardımını aldığı iddia ediliyor. Yakalanan 5 kişi için 30 günlük gözaltı süresi istendi. Euronews.com'da Görüntüle