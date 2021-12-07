Romanya'da 19 bin Covid-19 aşı şişesinden yılbaşı ağacı - Haberler
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Romanya'da 19 bin Covid-19 aşı şişesinden yılbaşı ağacı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Romanya'da 19 bin Covid-19 aşı şişesinden yılbaşı ağacı

Romanya'daki bir Covid-19 aşı merkezi, 19 bin aşı şişesi kullanarak yılbaşı ağacı yaptı.

Romanya'daki bir Covid-19 aşı merkezi, 19 bin aşı şişesi kullanarak yılbaşı ağacı yaptı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan bir Covid-19 aşı merkezi, yılbaşı ağacı konseptini bu yıl farklı bir boyuta taşıdı. Aşı merkezi yetkilileri, 19 bin Covid-19 aşı şişesi kullanarak dikkat çekici bir yılbaşı ağacı yaptı. Işıklandırılan ve üzerine yazılar yazılan ağacın yanına, yine aşı şişelerinden yapılmış sembolik hediyeler bırakıldı. - BÜKREŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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