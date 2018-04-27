Romanya Cumhurbaşkanı Johannis, Başbakan Dancila'nın İstifasını İstedi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannis, İsrail'e ziyaretinden ve kendisine danışmadan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almasından dolayı Başbakan Viorica Dancila'nın istifasını istedi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannis, Başbakanın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının uluslararası yasalara aykırı olabileceğini açıklayarak, Romanya'nın anayasasına göre Büyükelçiliğin taşımasının sadece cumhurbaşkanının elinde olduğunu belirtti. Romanya hükümeti ise Başbakan Dancila'nın İsrail'e bu hafta yaptığı ziyarette Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı aldığını bildirmişti. - BÜKREŞ