Romanya, bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
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Romanya, bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Romanya, bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Romanya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı Alexey Grishaev'in istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.

Diplomatın faaliyetleri ve eylemlerinin 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, durumun Rusya Büyükelçisi Valery Kuzmin'e bildirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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