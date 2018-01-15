Romanya Başbakanı Mihai Tudose İstifa Etti
Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine görevinden istifa etti.
Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine görevinden istifa etti.
Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine istifa etti. Tudose, 6 aylık görevi boyunca başının dik ve görevini temiz şekilde yerine getirdiğini söyledi.
Öte yandan Romanya'da Tudose'un istifasıyla birlikte 7 ay içerisinde 2 başbakan istif etmiş oldu. - BÜKREŞ