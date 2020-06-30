Romanlarla Dans projesinin seçmeleri başlıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun gerçekleştireceği Romanlarla Dans projesi dansçı seçmeleri, 1 Temmuz Çarşamba günü Anadolu Ateşi Westpark Dans Okulunda başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun gerçekleştireceği Romanlarla Dans projesi dansçı seçmeleri, 1 Temmuz Çarşamba günü Anadolu Ateşi Westpark Dans Okulunda başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Ateşi Dans Topluluğu tarafından hayata geçirilen Romanlarla Dans projesi için seçmeler 1-2-4-5 Temmuz tarihlerinde, saat 13.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Dansçı seçmelerinde Anadolu Ateşi'nin kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'da yer alacak.

Seçmeleri başarıyla geçen 100 genç, projenin ilk aşamasında Anadolu Ateşi Dans Okulu'nun deneyimli koreograf ve eğitmenlerinden 31 Aralık'a kadar eğitim alacak. Eğitimin ardından dansçılar hem Roman kültürünün tanıtılacağı hem de Anadolu'nun 7 bölgesinden derlenen dans motiflerinin sergileneceği bir dans gösterisini sahneye taşımak için çalışmaya başlayacak. Projenin ikinci aşaması ise 5 ay sürecek. - İZMİR

Kaynak: İHA