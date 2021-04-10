Romanların sorunları son genelgeyle daha kapsamlı ele alınacak

Türkiye'de 8 Nisan'ın "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanacak olması, Romanlarla ilgili akademik çalışmalar yürüten Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünde sevinçle karşılandı.

Türkiye'de 8 Nisan'ın "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanacak olması, Romanlarla ilgili akademik çalışmalar yürüten Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünde sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 8 Nisan, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla Türkiye'de de "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanacak.

Romanların yoğun olarak yaşadığı Edirne'deki Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulan Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren enstitü olarak dikkati çekiyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, AA muhabirine, enstitünün 2014 yılında kurulduğunu söyledi.

Kurulduğu günden bu yana kurumun birçok faaliyete gerçekleştirdiğini belirten Ilgaz, "Enstitümüz Roman vatandaşların sorunlarını tespit etmeye ve çözüm önerilerine yönelik akademik etkinlikler, konferanslar çalıştaylar gerçekleştirmekte, seminerler organize etmekte, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla projelerde yer almaktadır." dedi.

Ilgaz, geçen yıl Roman kültürüyle ilgili Prof. Dr. Emine Dingeç'in editörlüğünde bir kitap çıkarttıklarını, Romanlarla ilgili ilk akademik dergiyi de yayın hayatına geçirdiklerini ifade etti.

Genelgeyle 8 Nisan'ın Türkiye'de de "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanacak olmasının önemine işaret eden Ilgaz, "Roman vatandaşların sorunlarını tespit etmeye ve çözüm önerilerini bulmaya yönelik çalışmalar bu genelgeyle daha kapsamlı ele alınacaktır. Ülkemizde bu kapsamda 2016-2021 yılları arasında 'Roman Stratejik Eylem Planı' hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu genelgeyle bu planın amaçları daha kapsamlı bir şekilde ele alınacak, sorunlar hem akademik hem kültürel anlamda tespit edilip çözümler bulunmaya çalışılacaktır. Enstitü olarak bizler de önümüzdeki 8 Nisanlarda bugüne katkı anlamında akademik etkinlikler organize edeceğiz ve düzenlenen etkinliklerde yer alacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı