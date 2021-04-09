Romanların nikah mutluluğu
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Romanların nikah mutluluğu

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Romanların nikah mutluluğu

İzmir'de Buca Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Gününde korona virüsü tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda çiftin katılımıyla nikah töreni düzenledi.

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İzmir'de Buca Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Gününde korona virüsü tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda çiftin katılımıyla nikah töreni düzenledi. 7 çiftin nikahlarını kıyan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, sevginin önemine dikkat çekerek çiftlere ömür boyu mutluluk diledi.

Buca Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Gününde Romanların mutluluğuna toplu nikah töreniyle ortak oldu. Program kapsamında Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Göksu Mahallesi'nde yer alan Buca Belediyesi Cemal Yetginer Etüt ve Meslek Atölyesi'nde 7 çiftin nikahını kıydı. Törene; Başkan Kılıç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe katılarak çiftlerin nikah şahitliğini yaptı.

Korona virüsü tedbirlerinin alındığı törende Başkan Kılıç, çiftleri sırayla sahneye çağırarak nikah törenini başlattı. Keyifli anların yaşandığı törende Başkan Kılıç, çiftlerin nikahını kıyarak evlilik akdini gerçekleştirdi. Nikah töreninin ardından çiftler, düğün pastası kesti.

Tüm Romanların Dünya Romanlar Gününü kutlayan Başkan Kılıç, "Bugün çok mutlu bir gün oldu. Gerçekten çok güzel çiftlerimizle birlikteyiz. Kadınlarımızı hayata kazandıran, her alanda seçme ve seçilme hakkı veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağanı olan Türk Medeni Kanunu'na göre çiftlerimizi eş ilan ettik. Bugünü hayatınızda bir milat olarak kabul edin. Her şey sevgiyle başlıyor. Birbirinizi çok sevin. Aile hayatı her şeyin önünde, hepinize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu de, evlenen çiftlere mutluluklar diledi. - İZMİR

Romanların nikah mutluluğu
Romanların nikah mutluluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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