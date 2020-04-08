Romanlardan 'evde kal' çağrılarına yanıt: Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım
Euronews Türkçe İstanbul Dudullu ve Adana Ceyhan'da kalıcı istihdamları olmayan ve çoğunlukla seyyar satıcılık, çiçekçilik, temizlik işçiliği, kağıt ve hurda toplayıcılığı ile geçimlerini sağlayan Romanlarlarla konuştu.
08.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:00
Euronews Türkçe İstanbul Dudullu ve Adana Ceyhan'da kalıcı istihdamları olmayan ve çoğunlukla seyyar satıcılık, çiçekçilik, temizlik işçiliği, kağıt ve hurda toplayıcılığı ile geçimlerini sağlayan Romanlarlarla konuştu.View on euronews
Kaynak: Euronews.com