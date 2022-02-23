"Romanlar Pandemiden En Çok Etkilenen Kesim" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Romanlar Pandemiden En Çok Etkilenen Kesim"

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

19'un Türkiye'deki Roman toplulukları üzerindeki sosyoekonomik etkisi üzerine araştırma yapan Roman Diyalog Ağı, Romanlar'ın pandemi boyunca istihdam, sosyal yardımlara ulaşma, eğitim ve barınmada sorunlar yaşadığını bildirdi.

COVID-19'un Türkiye'deki Roman toplulukları üzerindeki sosyoekonomik etkisi üzerine araştırma yapan Roman Diyalog Ağı, Romanlar'ın pandemi boyunca istihdam, sosyal yardımlara ulaşma, eğitim ve barınmada sorunlar yaşadığını bildirdi

DailyMotion.com - Güncel

Araştırma, İstihdam, Türkiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title