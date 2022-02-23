"Romanlar Pandemiden En Çok Etkilenen Kesim"
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19'un Türkiye'deki Roman toplulukları üzerindeki sosyoekonomik etkisi üzerine araştırma yapan Roman Diyalog Ağı, Romanlar'ın pandemi boyunca istihdam, sosyal yardımlara ulaşma, eğitim ve barınmada sorunlar yaşadığını bildirdi.
COVID-19'un Türkiye'deki Roman toplulukları üzerindeki sosyoekonomik etkisi üzerine araştırma yapan Roman Diyalog Ağı, Romanlar'ın pandemi boyunca istihdam, sosyal yardımlara ulaşma, eğitim ve barınmada sorunlar yaşadığını bildirdi
DailyMotion.com - Güncel