Romanlar Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
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Romanlar Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

11.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:43
Romanlar Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

MARMARA Roman Dernekleri Federasyonu, katıldığı bir televizyon programında Romanlara yönelik sözleri nedeniyle spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

MARMARA Roman Dernekleri Federasyonu, katıldığı bir televizyon programında Romanlara yönelik sözleri nedeniyle spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde  basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yanı sıra çok sayıda Roman ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Basın açıklamasına katılan vatandaşlar ellerindeki kırmızı kartlarla Erman Toroğlu'nu protesto etti. Grup adına açıklam ayapan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "Yıllardır yoksulluk, açlık ve geçim derdiyle uğraşan Romanlar bir de sizin gibi faşistlerin ötekileştirmeleriyle, ayrımcılığıyla mı uğraşsın? Sana yakışmadı Toroğlu. Romanlardan kırımızı kart yedin" diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da "Roman kardeşlerimizin onur, şerefe ve hasiyetleriyle oynadıkları için şikayetçi olduk. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi. Roman düğünleri için kıyafet diken ve 'Kobra Murat' adıyla tanınan Murat Divaner de basın açıklamasına katılanlar arasındaydı. Kobra Murat, "Roman camiası olmazsa bu hayatın tadı olmaz. Biz hayatın en güzel rengiyiz. Kimse bizimle uğraşmasın. Sadece bizim Roman havalarıyla oynayarak hayata güzel baksın. Biz mutluluğu, biz gökkuşağının rengiyiz" diye konuştu.


Romanlar Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Romanlar Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Romanlar Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Romanlar Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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