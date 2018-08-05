Romanlar Derneğinden 'Bin Yıllık Varoluş' Sempozyumu

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından, 'Bin Yıllık Varoluş' ana başlığı ile Roman vatandaşların yaşamını konu edinen sempozyum düzenlenecek.

Roman vatandaşların örgütlü çatısı olan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED), dünyanın dört bir tarafında yaşayan ve ünlenmiş roman vatandaşları Mersine getiriyor. Roman vatandaşların yaşamlarını konu edinecek, 'Bin Yıllık Varoluş' başlığı ile hazırlanan ve 2 gün sürecek olan sempozyum, yarın Atlıhan Otel'de başlıyor.

Sempozyuma ilişkin açıklama yapan Federasyon Başkanı Ali Daylam, "Kentimiz Mersin, Romanlara kendi kökenleri hakkındaki doğru bilginin sahipliğini getirecek ve dünya genelinde Roman toplumu arasındaki kültürel ilişkiye yeni bir boyut kazandıracak tarihi bir sempozyuma tanıklık edecek" dedi.

Yarınki etkinliği Roman vatandaşları için 'tarihi bir sempozyum' olarak değerlendiren Daylam, "Romanların bilgi birikimlerini ve fikirlerini paylaşma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Aralarından Prof. Dr. İlber Ortaylı, AK Parti Roman Milletvekili Cemal Bekle, CHP Roman Milletvekili Özcan Purcu'nun da yer alacağı çok sayıda ulusal ve uluslararası unvana sahip akademik birikime sahip konuklarımız olacak. Mersin'deki Roman vatandaşların yanı sıra her kesimi, bizim için tarihi öneme sahip bu bilgilendirme etkinliğine davet ediyorum" diye konuştu. - MERSİN