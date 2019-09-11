Romanlar çaldı, Örümcek Adam oynadı
Romanlar çaldı, Örümcek Adam oynadı Örümcek Adam'ın Roman havası oynadığı görüntüler sosyal medyayı salladıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Örümcek Adam kostümlü animatörün Roman havası oynadığı video, sosyal medyada büyük...
Romanlar çaldı, Örümcek Adam oynadı
Örümcek Adam'ın Roman havası oynadığı görüntüler sosyal medyayı salladı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Örümcek Adam kostümlü animatörün Roman havası oynadığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Edremit Belediyesi, resmi Twitter hesabından görüntüleri "#SaveSpiderMan" etiketi ile paylaştı. Görüntülerde çocukları eğlendirmek için Örümcek Adam kostümü giyen animatörün kendisini müziğe kaptırıp Roman havası oynadığı görülüyor. Belediyenin esprili bir dille "Son dakika Spider-Man son olarak Edremit Belediyesi Sünnet Şenliği'nde görüntülendi" yazarak çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntüler on binlerce beğeni aldı.