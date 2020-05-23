Roman vekiller, dar gelirli ailelere yardım dağıtımına katıldı
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Roman vekiller, dar gelirli ailelere yardım dağıtımına katıldı

İZMİR'in Roman kökenli milletvekilleri AK Parti'li Cemal Bekle ve CHP'li Özcan Purçu, Kızılay'ın dar gelirli ailelere ulaştırdığı yardım paketi dağıtımına katılıp, destek verdi.

Roman vekiller, dar gelirli ailelere yardım dağıtımına katıldı
23.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:21

 

İZMİR'in Roman kökenli milletvekilleri AK Parti'li Cemal Bekle ve CHP'li Özcan Purçu, Kızılay'ın dar gelirli ailelere ulaştırdığı yardım paketi dağıtımına katılıp, destek verdi.Türk Kızılayı İzmir Şubesi ve Urla Temsilciliği iş birliğiyle Urla'nın Sıra Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlara gıda kolisi ve hijyen paketleri dağıtıldı. Kızılay'ın gerçekleştirdiği dağıtıma; İzmir milletvekilleri AK Parti'li Cemal Bekle ve CHP'li Özcan Purçu ile Urla Kaymakamı Önder Can, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı ve Türk Kızılay Urla Temsilcisi Nurgül Saltık katıldı. 110 aileye gıda kolisi ve hijyen paketleri ulaştırılırken; dağıtımda vatandaşlar, milletvekilleri Purçu ve Bekle ile Kaymakam Can'a istek ve taleplerini iletti.Kızılay Şube Başkanı Baykalmış, çalışmaya destek veren milletvekillerine teşekkür ederek, "Onlar aynı zamanda tabi Roman kardeşlerimizi TBMM'de temsil ediyorlar. Kızılay'ın saha faaliyetlerinde de bizleri yalnız bırakmıyorlar. Gerek destek noktasında gerekse ihtiyaç sahibi insanlara ulaşma noktasında onlar da bir köprü vazifesi görüyor. Her iki partinin de çok değerli vekillerini ağırlamaktan da mutluyuz" dedi.VEKİLLERDEN BİRLİK BERABERLİK MESAJIMilletvekili Bekle, "Nerede bir yardıma ihtiyacı olan varsa, millet olarak oradayız. Dünyaya da bu mesajı vermişizdir. Türk Kızılay'ı dünyada yaptığı tüm çalışmalarla bu milletin vicdanına sınır koyulmayacağını her zaman göstermiştir. Bugün Özcan vekilime de çok teşekkür ediyorum. Mahallemizdeyiz. İnsanlarımızlayız. Bugünlerde bu mübarek günlerde bir arada olmanın mutluluğunu bize yaşattınız, ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Milletvekili Özcan Purçu ise, "Bu süreçler siyasetin üstü süreçlerdir bence. Çünkü ülkenin birliğe beraberliğe ihtiyacı vardır. Seçimler bittiğinde, o süreç seçim süreci biter. AK Parti'li olabilir, CHP'li olabilir. MHP'li olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili olmuş kişiler parti gözetmeksizin, ülkesi için, halkı için yardım etmek zorunda. Türk Kızılay İzmir Şubesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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