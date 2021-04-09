Roman vatandaşların talep ve beklentileri masaya yatırıldı
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Roman vatandaşların talep ve beklentileri masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Roman vatandaşların talep ve beklentileri masaya yatırıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Tekirdağ Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Göksel Fil ve yönetimini ağırladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Tekirdağ Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Göksel Fil ve yönetimini ağırladı.

Ziyarette Roman vatandaşların talep ve beklentileri ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Başkan Yüksel, önümüzdeki dönemde Süleymanpaşa'da yaşayan Roman vatandaşların hayat kalitelerinin yükseltilmesi için çalışmalara hız vereceklerini ve Roman çocuklarının eğitimlerine destek olmak adına kısa süre içinde Aydoğdu Mahallesi'nde bir gençlik merkezi inşa edeceklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel, Federasyon Başkanı Fil'e teşekkür ederek 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Tekirdağ Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Göksel Fil de kendilerini ağırlayan Yüksel'e teşekkür ederek, günün anlamına ilişkin açıklamada bulundu. Romanların günümüze dek dünyanın birçok yerinde dışlayıcı politik uygulamalara maruz kaldığını ifade eden Fil, 1971 yılından bu yana Dünya Romanlar Günü olarak kutlanan 8 Nisan tarihinin, Roman Sivil Toplum Kuruluşları için aynı zamanda, Orta ve Doğu Avrupa'da katledilen, her türlü işkenceye ve acılarla dolu yaşama mahkum edilen atalarını anma ve bu zihniyeti ayakta tutan yaklaşım ve politikaları kınama vesilesi olduğunu söyledi. - TEKİRDAĞ

Roman vatandaşların talep ve beklentileri masaya yatırıldı
Roman vatandaşların talep ve beklentileri masaya yatırıldı
Roman vatandaşların talep ve beklentileri masaya yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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