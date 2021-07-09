ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
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ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, 17 yaşındaki Efe Cemal M.'nin iddiaya uyuşturucu madde kullandıktan sonra yaşamını yitirmesi nedeniyle Ege Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar, 'uyuşturucuya hayır' etkinliğinde bir araya geldi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 17 yaşındaki Efe Cemal M.'nin iddiaya uyuşturucu madde kullandıktan sonra yaşamını yitirmesi nedeniyle Ege Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar, 'uyuşturucuya hayır' etkinliğinde bir araya geldi. Mahalle muhtarı Özer Kaleli, kendi oğlununun da u7 yıl önce yuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, uyuşturucu madde satışının ve kullanımının önlemek adına sabaha kadar nöbet tutacaklarını ifade etti.

Konak ilçesinde Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Ege Mahallesi'nde geçen 3 Temmuz'da iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra rahatsızlanan Efe Cemal M., cadde uzürinde hayatını kaybetti. Efe Cemal M.'nin hayatını kaybetmesinin ardından Roman vatandaşlar, mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesi için bir araya geldi. 'Uyuşturucuya hayır' diyen vatandaşlar, bu konuda ortak mücadele konusunda görüş birliği sağladı. Uyuşturucu maddeden kaynaklı ölümlerin önüne geçilmesi için düzenlenen toplantıya İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZROMDER) Başkanı Abdullah Cıstır da katıldı. Cıstır, "Aynaya bakarak kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Uyuşturucuyla mücadelede mahallelerde istihdamla ilgili çalışmaları görmek istiyoruz. Kimisi bu işi çaresizlikten kimisi ise alışkanlıktan yapıyor. Biz devletimize sesleniyor ve 'bizi çaresiz bırakmayın' diyoruz. Diğer taraftan da çare sensin çare sensin diyorum size arkadaşlar." dedi.

MAHALLEDE SABAHA KADAR NÖBET TUTULACAK

Mahalle muhtarı Özer Kaleli, 7 yıl önce oğlu Ahmet Kaleli'nin de uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, uyuşturucu satışının önlenmesi adına mahallede bir grup oluşturarak sabaha kadar nöbet tutacaklarını belirtti. CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangır, oğlu Nadir Yangır'ın da 3 yıl önce uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybettiğini kaydetti. Yangır, uyuşturucu maddeden kaynaklı oğlunu kaybeden bir baba olarak uyuşturucu madde ile mücadalede sonuna kadar gideceklerini ifade etti. Yangır, "Eğitimsizliğimiz fakirliğimiz bize engel değil, kaderimiz olmamalı, yiyeceğimiz bir lokma ekmek, hiçbir şeyden korkmamalıyız. Bizim çocuklarımızın uyuşturucudan ölmesi kader değil. Biz helal ekmem yiyelim. Az olsun öz olsun." dedi.

'BUNDAN ÇARESİZ OLMAYACAĞIZ'

Efe Cemal M.'nin ölümü hakkında konuşan Roman Birliği Konfederasyonu Başkanı Orhan İlaslan, "Biz burada bir toplantı yaptık, 2 gün sonra 17 yaşındaki Cemal kardeşimiz, bakın o bir çocuk kaybettik onu. Uyuşturucu yüzünden kaybettik, içimiz ağlıyor ve canımız yanıyor. Ama bundan sonra caresiz olmayacağız, evlatlarımızı biz inşallah yetiştireceğiz." diye konuştu.

SLOGANLAR ATTILAR

Uyuşturucuya karşı toplanan Roman vatandaşlar, toplantı sonrasında 'Uyuşturucuya karşı hayır' diye slogan atarak, mücadelede kararlı olduklarını ifade ettiler. Roman vatandaşlar, toplantının ardından dağıldı.

ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI
ROMAN VATANDAŞLARDAN 'UYUŞTURUCUYA HAYIR' TOPLANTISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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