Roman vatandaşlardan, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
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Roman vatandaşlardan, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

11.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:53
Roman vatandaşlardan, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

İZMİR'de, eski futbol hakemi ve televizyon yorumcusu Erman Toroğlu'nun söylediği, 'Böyle çingenelik olur mu?' sözlerine tepki gösteren Roman vatandaşlar, Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İZMİR'de, eski futbol hakemi ve televizyon yorumcusu Erman Toroğlu'nun söylediği, 'Böyle çingenelik olur mu?' sözlerine tepki gösteren Roman vatandaşlar, Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışı açıklama yapan AK Parti'nin Roman kökenli İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a, beyazın siyaha veya siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü olamadığı anlayışıyla yaşıyor ve her türlü ayrımcılığı, bölücülüğü lanetliyoruz" dedi.

Televizyon yorumcusu eski futbol hakemi Erman Toroğlu'nun, Gaziantep Futbol Kulübü'nün Romanya uyruklu teknik direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken kullandığı, 'Böyle çingenelik olur mu? Bu çingenelik' sözleri, Roman kökenli vatandaşların tepkisini çekti. AK Parti'nin Roman kökenli İzmir Milletvekili Cemal Bekle de bir grup Roman kökenli vatandaş ile İzmir Adliyesi'ne giderek, Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

'AYRIMCILIĞI LANETLİYORUZ'

Suç duyurusunun ardından AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle basına açıklama yaptı. Bekle, "Bizler nasıl ki olumsuz bir şeyi anlatırken 'Erman Toroğlu gibi davranma' diyerek bir kişiyi veya zümreyi aşağılayarak işaret etmiyorsak; Erman Toroğlu da kendisinden olmayanları işaret ederek aşağılayamaz. Roman toplumu, bu milletin asli unsurudur. Binlerce yıllık devlet geçmişimizde vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıkmış, bu vatanın ve ay yıldızlı al bayrağının uğruna canlar vermiş ve şanlı bayrağın altında gururla yaşamıştır. Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a, beyazın siyaha veya siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü olamadığı anlayışıyla yaşıyor ve her türlü ayrımcılığı, bölücülüğü lanetliyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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