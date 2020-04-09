Roman müzisyenlerden sokak konseri
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İzmir, Güncel

Roman müzisyenlerden sokak konseri

İZMİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında eğlence yerlerinin kapanması üzerine Roman müzisyenler, maskelerini takıp, sokağa çıkarak konser verdi.

09.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:26
Roman müzisyenlerden sokak konseri

İZMİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında eğlence yerlerinin kapanması üzerine Roman müzisyenler, maskelerini takıp, sokağa çıkarak konser verdi. 

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence sektöründeki faaliyetlerin durdurulması üzerine birçok eğlence mekanı kapatılınca bir grup roman müzisyen, maskelerini takarak sokağa çıktı. Sokak sokak müzik aletleri ile gezen müzisyenler, hem türkü hem de İzmir marşını söyledi. Tedbirler kapsamında, kendilerini evlerinde izole eden İzmirliler, balkonlara çıkarak müzisyenlere eşlik etti.

Öte yandan, bazı vatandaşlar müzisyenlere bahşiş atarak destekte bulundu. 

 


Kaynak: DHA

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