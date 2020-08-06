"Roman müzisyenler projesi" Kocaeli'den geçti
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"Roman müzisyenler projesi" Kocaeli'den geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ve 20 ili kapsayan "Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası" projesinin sekizinci adresi Kocaeli oldu.

06.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:48

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ve 20 ili kapsayan "Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası" projesinin sekizinci adresi Kocaeli oldu.

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, İzmit Saray Müze Kasr-ı Hümayun Köşkü'nde, 15 Roman müzisyenin katılımıyla verilen konsere AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar ve Proje Koordinatörü Gaye Yardımcı katıldı.

Proje kapsamında seçilen 20 ilde, 400 müzisyen illerinin özel parçalarını seslendirecek. Tüm illerin çekimlerinin tamamlanmasıyla her ilin konseri "Müzik Hayattır" sloganıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

Kaynak: AA

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