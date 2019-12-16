Roman kahramanları sahneye çıktı

16.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:00

Türkiye'de ilk kez 2012 yılında ilan edilen 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları günü bu yıl da kutlandı. Lise öğrencileri, seçtikleri roman kahramanlarını kostümleri ve dans gösterileriyle sahneye taşıdı.

Dünya Roman Kahramanları Günü, dünyada ilk kez, 21 Aralık 2012'de İstanbul'da ilan edildi. Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde ilan edilen "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü" o günden bu yana Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Önceki yıllarda Ankara, Trabzon ve Zonguldak'ta kutlanan Dünya Roman Kahramanları Günü, bu yıl da İstanbul'da kutlandı. Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleşen kutlamaya, Kültür ve Turizm Bakanı eski bakanlarından Nabi Avcı, MEB Yükseöğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Dünya Roman Kahramanları, Ulusal Komite Sekreteri Ercan Yılmaz, Maltepe Üniversitesi Prof. Dr. Şahin Karasar, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve davetli katıldı. Öğrencilerin edebiyat ve sanat konusundaki bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, öğrenciler seçtikleri roman kahramanlarının kostümlerini giyerek, dans koreografileri sergiledi. Roman kahramanlarının sahneye taşındığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

"ÖĞRENCİLERİ OKUMAYA TEŞVİK EDİYOR"

Programa katılan 65. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, festivalin patentinin Türkiye'ye ait olduğunu ve bunun uluslararasılaşma yolunda ilerleyen bir girişim olduğunu vurguladı.21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü ile öğrencilerin okumaya teşvik edildiğini belirten Avcı, "Özellikle günümüzde sayısallaşmanın ve sayısal teknolojilere bağımlılığın böylesine yaygınlaştığı bir dönemde insanları tekrar okumaya teşvik eden bir etkinlik. Ben çalışmalarda katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün özellikle okullarımızda da okuma şevkini çocuklarımızın ve gençlerimizin üzerinde okuma ilgisi uyandırmasını bekliyoruz. 'Bana roman kahramanını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' denecek kadar önemli bir konu" ifadelerini kullandı.

"'EDEBİYATI CANLI VE AYAKTA TUTMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, yaptığı açılış konuşmasında ev sahipliğinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "MEB bu günü ortaöğretim düzeyine yayarak çok büyük katkıda bulundu. Edebiyatı canlı ve ayakta tutmak çok önemli. Köken itibariyle de baktığınızda edepten geliyor. Özellikle neslin içinde bulunduğu dijital çağı da düşündüğümüzde 'kulaktan doyma' meselesinde çok açlık çektiğimizi fark ediyoruz. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"23 NİSAN GİBİ DÜNYA ÇAPINDA OLACAK"

2012 yılından itibaren çeşitli etkinliklerle bugünün kutlandığını dile getiren Dünya Roman Kahramanları, Ulusal Komite Sekreteri Ercan Yılmaz, "Diğer yapılan etkinliklerde de çok güzel tepkiler söz konusu oldu. 1 hafta boyunca liselerde festival havası yaşandı. 2019 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Maltepe Üniversitesi bir protokol imzaladı ve bu kapsamda bütün liselere roman kahramanları festivali tavsiye edilmiş oldu. Bugün, romanlarla, roman kahramanlarıyla, edebiyat ve sanatla bütün liselerde kutlanacak. 2020-2021 itibariyle planladığımız şey ise UNESCO üzerinden bizim bu festivali Avrupa'da ve dünyanın dört bir tarafında kutlanır bir festival haline getirebilmek. 23 Nisan'da olduğu gibi dünya çapında kutlanan, edebiyat ve sanatla dolu bir haftanın öne çıkmasını planlıyoruz" dedi.

"ROMAN OKUMAK EMPATİ DUYGUSUNU KAZANDIRIR"

Romanın, şiire göre edebiyata yeni giren bir tür olduğunu söyleyen Yılmaz, "Romanla modernleşme sürecinde tanıştık. Roman okumak bugünün gencine en başta empati duygusunu kazandırır. Dünyanın sadece kendilerinden ibaret olmadığını, dünyanın dört bir tarafında farklı hayatların da olduğunu, onlarla birlikte var olunması gerektiğini anlatır. Bunun dışında öğrencilerin hayal güçlerini genişletecek bir özelliğe de sahiptir. Roman kahramanlarıyla özdeşleşmek, başkaları gibi düşünebilmek onların bakış açılarıyla dünyayı değerlendirebilme yeteneği de kazandırıyor. Dolayısıyla edebiyat dediğimiz şey dünyanın daha güzel olması, insanların birbirini anlaması için bir aracıdır. Romanlar empati duygusunun taşıyıcısıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA