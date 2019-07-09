

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Romanlar Derneği'nin düzenlediği 'Roman Gecesi', renkli görüntülere sahne oldu. Roman Kızlar Grubu danslarıyla, İzmirli Erco ise şarkılarıyla konukları eğlendirdi.

Romanlar Derneği'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği 'Roman Gecesi'ne katılan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bu gece farklı bir gece, Roman kardeşlerimizin özel bir gecesi. Bizi davet eden dernek başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yenişehir Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu da "Geleneksel gecemizin 8'incisi düzenledik. Amacımız, Yenişehir'deki tüm vatandaşlarımızı bir arada toplamak ve kaynaştırmak. Gece öncesi şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Ardından Roman Gecesi eğlencemizi yapıyoruz. Belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yenişehir Romanlar Derneği 2. Başkanı Erhan Altınsoy da Roman Gecesini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Örf, adet, gelenek, göreneklerimizi sürdürmeyi, çocuklarımızla geleneksel kıyafetlerimizi ve oyunlarımızı halkımıza tanıtmak niyetindeyiz. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Bursa