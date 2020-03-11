Roman Emerenko'nun En İyi Anları Rostov'un Finlandiy asıllı Rus orta saha oyuncusu Roman Eremenko, 2011'den beri Rusya Premier Ligi'ne damgasını vurdu. Sırayla Rubin Kazan, CSKA Moskova, Spartak Moskova ve Rostov formaları giyen Eremenko, 2016 sezonunda CSKA Moskova ile Rusya Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı. Eremenko'nun Rusya Premier Ligi'ndeki en iyi anlarını izliyoruz.Rostov'un Finlandiya asilli Rus orta saha oyuncusu Roman Eremenko, 2011'den beri Rusya Premier Ligi'ne damgasini vurdu. Sirayla Rubin Kazan, CSKA Moskova, Spartak Moskova ve Rostov formalari giyen Eremenko, 2016 sezonunda CSKA Moskova ile Rusya Premier Lig sampiyonluguna ulasti. Eremenko'nun Rusya Premier Ligi'ndeki en iyi anlarini izliyoruz..

Rostov'un Finlandiy asıllı Rus orta saha oyuncusu Roman Eremenko, 2011'den beri Rusya Premier Ligi'ne damgasını vurdu. Sırayla Rubin Kazan, CSKA Moskova, Spartak Moskova ve Rostov formaları giyen Eremenko, 2016 sezonunda CSKA Moskova ile Rusya Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı. Eremenko'nun Rusya Premier Ligi'ndeki en iyi anlarını izliyoruz.

Rostov'un Finlandiya asilli Rus orta saha oyuncusu Roman Eremenko, 2011'den beri Rusya Premier Ligi'ne damgasini vurdu. Sirayla Rubin Kazan, CSKA Moskova, Spartak Moskova ve Rostov formalari giyen Eremenko, 2016 sezonunda CSKA Moskova ile Rusya Premier Lig sampiyonluguna ulasti. Eremenko'nun Rusya Premier Ligi'ndeki en iyi anlarini izliyoruz.. Kaynak: Dugout