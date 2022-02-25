Roman Dostu Konak, ROMACTED'de bir adım daha attı

Roman Dostu Konak'tan bir adım daha

Konak Belediyesi, Roman vatandaşlarına en iyi hizmeti en iyi koşullarda götürmek amacıyla "ROMACTED Faz II" Projesi kapsamında İşbirliği Sözleşmesi'ne imza attı.

Konak Belediyesi, yaklaşık 50 bin nüfusla en fazla Roman vatandaşının yaşadığı ilçe sınırlarında, uyguladığı pozitif ayrımcılık ile bugüne kadar Roman vatandaşlara yönelik başarılı çalışmalar ortaya koyarken, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin desteklediği pek çok program içinde yer aldı. Bu çalışmalardan biri olan ve 2017-2020 yılları arasında "ROMACTED" Projesi'nin Birinci Programını tamamlayan Konak Belediyesi, bir adım daha attı. Konak Belediyesi, 2021-2024 yılları arasında uygulanacak ve toplam 48 ay sürecek Proje'nin İkinci Programını hayata geçirecek olan ROMACTED II İşbirliği Sözleşmesi'ni imzaladı. Ankara'da gerçekleştirilen törene, Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u temsilen Başkan Yardımcısı Mustafa Anıl Feroğlu, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Avrupa Komisyonu Batı Balkanlarda Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Marta Garcia Fidalgo ile Akhisar, Canik, Edirne, Ereğli, Gaziantep, İstanbul, Muratlı, Şişli ve Uzunköprü Belediyelerinin temsilcileri katıldı.

Projeler anlatıldı

Törende, Konak Belediyesi'nin Roman vatandaşlarına yönelik yürüttüğü projeler Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Turan Ateş tarafından yapılan sunumla anlatıldı. Sunumda; "En Roman Dostu Belediye Başkanı Ödülü" sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönetiminde bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara bir bir yer verildi. Tamamı Roman vatandaşların yaşadığı mahallelerde hizmet veren Roman Kültür Merkezi, Gençlik Destek Merkezi ve Kreşlerin anlatıldığı sunumda, Türkiye'de Roman dernekleriyle yerel yönetim arasında imzalanan ilk işbirliği sözleşmesi hakkında da bilgi verildi. Geçtiğimiz günlerde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'de bulunan 11 Roman derneğiyle bir araya gelerek Türkiye'de ilk kez bir işbirliği sözleşmesini imzalamıştı. İmzalanan Sözleşme ile "Romanlara Yönelik Eylem Planı ve Beş Yıllık Stratejik Plan" oluşturularak, ortak proje ve çalışmaların yürütülmesi kabul edilmiş oldu. ROMACTED II İşbirliği Sözleşmesi kapsamında Konak Belediyesi, Sıfır Ayrımcılık Derneği ile birlikte projenin yürütülmesini sağlayacak.

ROMACTED Projesi nedir?

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen ve yerel politika oluşturma, yerel eylemlerin uygulanmasına daha fazla katılım yoluyla Roman nüfusunun yerel topluluklar ile entegrasyonunu iyileştirmeyi amaçlayan ROMACTED Projesi'nin açılımı "Yerel düzeyde iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Roman vatandaşların güçlendirilmesinin desteklenmesi projesi". Projede Türkiye'den Konak Belediyesi ile birlikte Akhisar Belediyesi, Canik Belediyesi, Edirne Belediyesi, Ereğli Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muratlı Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Uzunköprü Belediyesi yer alıyor. ROMACTED Faz II Projesi 2021- 2024 (48 ay) yılları arasında uygulanacak ve bu süre içinde Türkiye'ye 725.000 Euro Fon sağlanacak.

Bültenler - Güncel