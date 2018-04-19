Roman Dernekleri Adına Yardım Toplayanlara İtibar Etmeyin

Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Metin Aygur, "Roman dernekleri adına yardım toplayanlara itibar etmeyin" dedi.

Federasyon Başkanı Aygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı roman derneği temsilcilerinin vatandaş ve esnaftan para topladığı şikayetlerini aldıklarını söyledi.

Hastalık, tekerlekli sandalye, çocuk giydirme gibi bahaneler bağış istediklerini ifade eden Aygur, vatandaşların, bağış adı altında makbuzsuz sadece duygu sömürüsü yaparak, yalan yanlış beyanlarla yardım isteyen kişileri emniyet güçlerine bildirilmesini istedi.

Bu kişilere verilen paraların nerelerde kullanıldığının belli olmadığını belirten Aygur, "Bu durum Lüleburgaz'daki diğer dernekleri rahatsız ediyor. Dolayısıyla Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu olarak bizleri de yakından ilgilendiriyor. Romanları esnafın gözünde küçük düşürüyor. Akıllara başka sorular getiriyor. Roman dernekleri adına yardım toplayanlara itibar etmeyin. Vatandaşların bu kişilere para vermemelerini istiyoruz. Gerçekten ihtiyaç olması durumunda biz gerekli duyurularımızı yaparak makbuz karşılığında gerekli yardımın yapılması için ilk önce mücadele ederiz." diye konuştu.

Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Gürler de, bazı kişilerin dernek ismi ile kendisinin ismini kullanarak köylerde para topladığını öğrendiğini, vatandaşlardan bu dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istedi.