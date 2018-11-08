- Roman çocukları polis oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği "Bir gün sende" projesini gerçekleştirdi. Proje kapsamında roman çocuklar polis olma heyecanı yaşadı.

Bandırma'da Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği'nin düzenlediği "Bir gün sende" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 3 genç polis üniforması giyerek bir kaç saatliğine olsa da polislik mesleğini tanıdı.

Bandırma'nın Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği'ne gelen Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş ve emniyet görevlileri mahalledeki çocuklarla tanıştılar. Turgay Malgir (14), Mertcan Şahin ve Didem Gündiğer bir kaç saatliğine de olsa polis üniformalarını giyerek polislik mesleğini tanımaya çalıştılar.

Demirezen : İzole edilmiş bir toplumuz ama yavaş yavaş bunu aşıyoruz

Dernek Başkanı Eyüp Demirezen yaptığı açıklamada,"Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği olarak 'Bir gün sende" diye bir proje başlattık. Roman çocuklarının eğitim olanaklarından yeteri kadar istifade edememesi, çeşitli sosyo ekonomik sorunlardan dolayı meslek seçimlerinde standartların altında, adaptasyon süreçlerini yakalayamamış bir toplum olarak rol modellerinin yok denecek kadar az olduğu meslek seçimlerinde izole bir toplum olduğu için ki bunu yavaş yavaş aşıyoruz. Bandırma Emniyet Müdürlüğü ile birlikte "Bir gün sende polis ol" diye bir proje başlattık. Bugün üç tane gencimizi temsili olarak bir kaç saatliğine de olsa polislik mesleğini, polisin toplumdaki yerini, onlardan beklentilerini deneyim ederek birinci ağızdan öğrenmelerini amaçladık. Umarız bu gençlerimiz gerçekten polis olur ve kötü alışkanlıklar kazanmaz. Bu anlamda Bandırma Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Bir kardeşimiz bugün trafik polisi olacak ve trafik işleyişi hakkında neler yapıldığını öğrenecek. Bir arkadaşımız merkezde durup, büroda işlemler nasıl yapılır onu öğrenecek. Diğer kardeşimiz de asayiş, devriye memuru olacak ve mahallelerde kısa bir süre gezecek. Polis amcaları onlara görevlerinin zorluklarını, ayrıntılarını gösterecek" dedi.

Karabaş : Türkiye'de yaşayan herkes eşit şartlara sahip

Daha sonra konuşan Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş ise "Bugün polislik mesleğini tanıtmak için buraya geldik. İzole olunmuş bir toplum denildi ama ben onu kabul etmiyorum. Türkiye'de yaşayan herkes eşit şartlara sahip. Öncelikle polis olabilmek için lise ya da üniversite mezunu olmalısınız. Öncelikle üniversite sınavına giriyorsunuz. Belli bir puan aldıktan sonra polislik sınavlarına müracaat ediyorsunuz. Polis Okullarında 2 yıl eğitim gördükten sonra da yetişmiş olarak kadrolara gönderiliyorsunuz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından emniyet görevlileri ve çocuklar toplu fotoğraf çekinip, polis amcalarının kendilerine dağıttıkları kek ve meyve sularını yediler. Daha sonra polis otolarına binen çocuklar Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada çocuklara Emniyet Müdürlüğü'ndeki birimler tanıtıldı. Bandırma Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki MOBESE merkezini de inceleyen çocuklar daha sonra Trafik Denetleme Amirliği'ne götürüldü.

Bir kaç saatliğine polis üniformaları ile polislik mesleğini tanımaya çalışan çocukların gelecekte polis olma istekleri gözlerinde okundu.