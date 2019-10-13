13.10.2019 13:03

Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinden ders alan ve sosyal etkinliklere katılan Roman çocuklar, geleceğe hazırlanıyor.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Gönüllük Kulübü üyesi 20 üniversite öğrencisi, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde 7-14 yaş grubundaki 60 Roman çocuğa her gün okul çıkışında derslerinde yardımcı oluyor.

Üniversite öğrencileri, sinema, tiyatro, huzurevi ve hayvan barınağı ziyareti gibi etkinlikler de düzenleyerek çocukların sosyal hayatta yer almalarını sağlıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi sorumlusu Emel Kayhan Kühram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde öğrencilere sabah kahvaltısı ve öğle yemeği de verdiklerini söyledi.

Çocuklara ödevlerini yaptıktan sonra tiyatro, resim, zeka oyunları, satranç ve müzik eğitimi verdiklerini anlatan Kühram, "Buraya çok fazla talep var. Bu talepleri karşılamak için üniversite öğrencisi gönüllü arkadaşlarla çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız çocukların ödevlerine yardımcı oluyor. Gönüllü gençlerin çocuklarla zaman geçirmesi, onları üniversite hayatına özendiriyor ayrıca çocuklar üniversiteden gelen gönüllüleri kendine rol model alıyor." dedi.

"Üniversiteli ablalarımızı örnek alıyoruz"

Namık Kemal Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü öğrencisi Ayşenur Çavuş ise çocuklarla olmaktan ve onlarla etkinlik yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin okuldan çıkınca koşarak merkeze geldiklerini belirten Çavuş, "Öğrenciler ödevlerini bizimle yaptığı için çok istekli. Çocukların bizleri kendilerine örnek almaları çok güzel. Hep bizim gibi olmak istediklerini söylüyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden Nagihan Yılmaz da boş zamanlarında merkezde öğrencilere ödevlerinde yardımcı olduğunu, çocuklara bir şeyler öğretmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Merkezde eğitim alan Roman öğrencilerden Narin Kapanay, üniversite öğrencileri sayesinde ödevlerini severek yaptığını anlatarak, "Okul çıkışında buradaki kurslara katılıp ödevlerimizi yapıyoruz. Bize yardımcı olmak için gelen ablalarımızla farklı etkinlikler de yapıyoruz. Huzurevlerinde yaşlılarımızı bazen de hayvan bakımevlerini ziyaret ediyoruz. Bize yardımcı olan üniversiteli ablalarımızı örnek alıyoruz. Bizler de onlar gibi üniversiteye gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi Enes Demirali de merkezde üniversiteli ablalarıyla ödev yapıp zaman geçirmeyi çok sevdiğini, gelecekte iyi bir meslek sahibi olmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA