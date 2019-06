Roman Buluşması Başakşehir'e renk kattı

BAŞAKŞEHİR'de Hoşdereli Roman vatandaşlar, belediyenin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Popstar lakaplı Erkan'ın da sahne aldığı buluşma yoğun ilgi gördü. Roman buluşmasına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul Roman Federasyonu Başkanı Semih Makaracı ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Semih Makaracı, buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra, "Biz Roman camiası olarak hep aşağılandık. Nice siyasiler, nice başkanlar ve cumhurbaşkanları geçti. Ta ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gelene kadar. O bizim sesimizi duydu ve elimizden tuttu. Allah ondan razı olsun" dedi.

"HER TÜRLÜ YÖRE İNSANIMIZLA KARDEŞÇE MUTLU YAŞAYACAĞIZ"

Başakşehir'in mutluluk şehri olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu,"31 Mart Yerel Seçimleri'nde, Başakşehir Belediyesi'ne ve başkanına güvendiniz hep arkasında durdunuz bu yüzden İstanbul'da oyunu en fazla arttıran ilçelerden biri olduk. Ben sizleri yaratandan ötürü seviyorum. Ben sizleri renginizle ve o güzel gülüşünüzle eğlenceli tavrınızla seviyorum. İnşallah Başakşehir'de hep beraber, her şeyiyle renk olmuş, çiçek ve cümbüş olmuş her türlü yöre insanımızla kardeşçe mutlu yaşayacağız. Allah mutluluğumuzu daim etsin inşallah" dedi.



Kaynak: DHA

