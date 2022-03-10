Roman Abramovich'e şok: İngiltere'deki varlıkları donduruldu

İngiliz hükümetinin Roman Abramovich'in mal varlıklarını dondurma kararı almasının ardından bu durumun Chelsea'ye de olumsuz anlamda birçok etkisi olacak. Hükümet, alınan kararlar doğrultusunda İngiliz kulübüne özel bir lisans verileceğini açıkladı. Bu doğrultuda, Chelsea maçlarını oynamaya devam edecek, personel ödemeleri sürecek ve sezonluk bilet sahipleri maçlara giriş yapabilecek. Ancak kulüp, iç saha ve deplasman maçları için bilet satışı yapamayacak. Ayrıca kulüp, herhangi bir mal varlığı satışı gerçekleştiremeyecek. Chelsea, hükümetin aldığı karar doğrultusunda oyuncu transferi de yapamayacak ve herhangi bir oyuncusu ile yeni bir sözleşme de imzalayamayacak. Bu durumda, İngiliz kulübünün sene sonu sözleşmesi sona erecek olan Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger ve Andreas Christiensen ile yeni sözleşme imzalamak için resmi bir girişimde bulunamayacak. Hükümetin kulüp için aldığı bu kararlar, 10 Mart tarihinde yürürlüğe girecek ve 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Hükümet, bu kararların geçerlilik tarihini herhangi bir zamanda değiştirebilir, iptal edebilir ya da askıya alabilir.