Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı aldığını açıkladı

Satıştan elde edilecek net gelir, Ukrayna'daki savaş mağdurları için kurulan vakfa gidecek

" Chelsea'nin bir parçası olmak, hayatımın ayrıcalığıydı"

İSTANBUL, - Chelsea'nin sahibi olan Rus iş insanı Roman Abramovich, kulübü satmaya karar verdiğini açıkladı.

Roman Abramovich, yayımladığı mesajda son olarak şu cümlelere yer verdi: "Umarım hepinize şahsen veda etmek için Stamford Bridge'i son bir kez ziyaret edebilirim. Chelsea FC'nin bir parçası olmak hayatımın bir ayrıcalığıydı ve tüm ortak başarılarımızdan gurur duyuyorum. Chelsea Futbol Kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde olacak."

Demirören Haber Ajansı - Spor