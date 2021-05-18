"Romalı" öğrenciler ve motosikletlilerin müze çıkartması

AYDIN'da Müzeler Haftası'na dikkat çekmek amacıyla motosiklet kullanıcıları konvoy oluşturdu.

AYDIN'da Müzeler Haftası'na dikkat çekmek amacıyla motosiklet kullanıcıları konvoy oluşturdu. Ortaokul öğrencileri de Romalı kıyafetleri ile müzeyi gezdi.

Müzeler Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyon kapsamında Aydın Anatolian Soldiers MC üyesi 55 motosikletli ve bazı nostaljik otomobil kullanıcıları ile Roma dönemi kıyafetleri giyen Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulundan öğrenciler Aydın Arkeoloji Müzesi'ne bir araya geldi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç.Dr.Umut Tuncer ile Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız tarafından karşılanan grup, Arkeoloji Müzesini gezdi, eserler hakkında bilgi aldı.

Müzenin gezilmesinin ardından açıklama yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Aydın'in tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bunların izlerini taşıdığını belirtti. Doç. Dr. Tuncer, "Bu mirasa sahip olmak çok önemli ama bunu göstermek, sunmak ve topluma anlatabilecek organizasyonlar düzenlemek de bir o kadar önemli. Aydın'da eşsiz eserlerle dolu müzelere sahibiz. Özellikle Efeler Arkeoloji Müzesi 2014 yılında Avrupa'nın en iyi müzesi seçildi. Biz de bugünü müzelerin tanıtımı anlamında bir fırsat olarak değerlendirdik ve bazı sivil grupların desteğinde tanıtım etkinlikleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.Tuncer desteklerinden ötürü motosikletlilere, nostalji otomobil kullananlara ve öğrencilere teşekkür etti. Anatolian Soldiers üyelerinden Abdullah Sarıoğlu da Müzeler Haftası'nı tanıtıcı etkinlik içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Açıklamanın ardından konvoydakiler, Müzeler Haftası'na dikkati çekmek için 100 kilometre uzaklıktaki Karacasu Afrodisias Müzesi'ne gitti.

- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan