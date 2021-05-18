"Romalı" öğrenciler ve motosikletlilerin müze çıkartması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Romalı" öğrenciler ve motosikletlilerin müze çıkartması

'Romalı' öğrenciler ve motosikletlilerin müze çıkartması
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'da Müzeler Haftası'na dikkat çekmek amacıyla motosiklet kullanıcıları konvoy oluşturdu.

AYDIN'da Müzeler Haftası'na dikkat çekmek amacıyla motosiklet kullanıcıları konvoy oluşturdu. Ortaokul öğrencileri de Romalı kıyafetleri ile müzeyi gezdi.

Müzeler Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyon kapsamında Aydın Anatolian Soldiers MC üyesi 55 motosikletli ve bazı nostaljik otomobil kullanıcıları ile Roma dönemi kıyafetleri giyen Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulundan öğrenciler Aydın Arkeoloji Müzesi'ne bir araya geldi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç.Dr.Umut Tuncer ile Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız tarafından karşılanan grup, Arkeoloji Müzesini gezdi, eserler hakkında bilgi aldı.

Müzenin gezilmesinin ardından açıklama yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Aydın'in tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bunların izlerini taşıdığını belirtti. Doç. Dr. Tuncer, "Bu mirasa sahip olmak çok önemli ama bunu göstermek, sunmak ve topluma anlatabilecek organizasyonlar düzenlemek de bir o kadar önemli. Aydın'da eşsiz eserlerle dolu müzelere sahibiz. Özellikle Efeler Arkeoloji Müzesi 2014 yılında Avrupa'nın en iyi müzesi seçildi. Biz de bugünü müzelerin tanıtımı anlamında bir fırsat olarak değerlendirdik ve bazı sivil grupların desteğinde tanıtım etkinlikleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.Tuncer desteklerinden ötürü motosikletlilere, nostalji otomobil kullananlara ve öğrencilere teşekkür etti. Anatolian Soldiers üyelerinden Abdullah Sarıoğlu da Müzeler Haftası'nı tanıtıcı etkinlik içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Açıklamanın ardından konvoydakiler, Müzeler Haftası'na dikkati çekmek için 100 kilometre uzaklıktaki Karacasu Afrodisias Müzesi'ne gitti.


- Aydın
'Romalı' öğrenciler ve motosikletlilerin müze çıkartması
'Romalı' öğrenciler ve motosikletlilerin müze çıkartması
'Romalı' öğrenciler ve motosikletlilerin müze çıkartması
'Romalı' öğrenciler ve motosikletlilerin müze çıkartması
'Romalı' öğrenciler ve motosikletlilerin müze çıkartması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Bakan Ersoy'un eşi 'Korkunç bir görüntü' notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim
Bakan Ersoy'un eşi "Korkunç bir görüntü" notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cemal Hünal Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Romalı" öğrenciler ve motosikletlilerin müze çıkartması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 16:28:12. #1.15#

title