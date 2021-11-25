Roma - Zorya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Roma - Zorya maçı şifresiz mi?
Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Roma - Zorya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Roma - Zorya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Roma - Zorya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Roma - Zorya maçı şifresiz mi? Roma - Zorya maçı hakemi kim? Roma - Zorya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Roma - Zorya Avrupa Ligi' maçı, 25.11.2021 Perşembe bugün saat 23.00'te oynanacak.
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