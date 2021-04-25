Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
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Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da Roma ve Bizans dönemine ait sikke ile tarihi eser niteliğindeki objeleri 50 bin dolar karşılığında satmak isteyen tarihi eser kaçakçıları yakalandı.

Bursa'da Roma ve Bizans dönemine ait sikke ile tarihi eser niteliğindeki objeleri 50 bin dolar karşılığında satmak isteyen tarihi eser kaçakçıları yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı İpekyolu Karakolu, yol kontrolünde şüphelendikleri aracı durdu. İçerisinde Ü.Ş. ve R.B.'nin olduğu 16 ACT 374 plakalı otomobilde yapılan aramada, 11 tane tarihi eser niteliğindeki obje, 52 tane ise Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.

Zanlılar, hakkında adli işlem başlatılırken, 50 bin dolarak satılacak olan sikke ve objeler ise Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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